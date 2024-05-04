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13:23, 4 мая 2024Россия

Минздрав призвал производителей «Ибупрофена» изменить инструкцию

Минздрав призвал производителей препаратов с «Ибупрофеном» изменить инструкцию

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минздрав призвал производителей препаратов с действующим веществом «Ибупрофен» изменить инструкцию и добавить новые возможные нежелательные реакции, в том числе дерматит и синдром Стивенса-Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Минздрав сообщил о рекомендации внесения изменений в инструкции по применению, общие характеристики лекарственных препаратов, листки-вкладыши зарегистрированных в России лекарственных средств для медицинского применения с «Ибупрофеном» согласно актуальной информации об опыте клинического применения вещества.

Согласно рекомендации Минздрава, к описанию лекарств, содержащих «Ибупрофен», необходимо добавить информацию о рисках возникновения тяжелых кожных реакций, в том числе эксфолитивного дерматита, синдрома Стивенса-Джонсона и острого генерализованного экзантематозного пустулеза.

Ранее главный внештатный гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Петербурга Юрий Успенский предупредил россиян, что нестероидные противовоспалительные средства могут быть опасны для пожилых людей. Бесконтрольный прием обезболивающих он назвал «драматичной страницей современной медицины».

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      Олег Давыдов
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