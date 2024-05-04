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19:07, 4 мая 2024Россия

На газовой заправке в Кабардино-Балкарии взорвался автомобиль

В Кабардино-Балкарии от взрыва автомобиля на заправке пострадали три человека

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии от взрыва автомобиля на газозаправочной станции (ГЗС) пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, взрыв произошел в автомобиле «ВАЗ-2109» на ГЗС «Премиум». Очевидцы сообщили, что услышали сильный хлопок. Машина получила серьезные повреждения. В результате взрыва пострадало трое человек. Они были госпитализированы в Нальчик.

Причины взрыва выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство сработало на Цыганской поляне в Уфе. Бомба сдетонировала на левом берегу реки Белой недалеко от железнодорожного моста. Взрыв был слышен в радиусе нескольких километров.

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      Анна Габай
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