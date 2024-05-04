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10:18, 4 мая 2024Мир

Найдена могила воевавшего за ВСУ командира наемников из Германии

РИА Новости: в Германии найдена могила наемника Пури, воевавшего на Украине

Фото: Reuters

Близ Нюрнберга в Германии найдена могила наемника Штефана Роланда Пури с позывным Боксер, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео, на котором запечатлено место на кладбище. На надгробии упомянута фамилия, а перед ним стоит множество свежих цветов.

Сообщается, что 38-летний Пури — выходец из небольшого неназванного города в Баварии. Был женат, имеет сына. Пять лет служил в немецкой армии, трижды был в командировках в Афганистане, после чего вернулся в родной округ, владел компанией.

На Украину, как утверждается, он отправился в апреле 2022 года. Был командиром подразделения иностранного легиона. Пури был ликвидирован, предположительно, 13 марта этого года при артударе по блиндажу (точное место не сообщается). 10 апреля бывшая жена разместила на своей странице в соцсети памятный пост, а в газете Nürnberger Nachrichten появился некролог о Пури.

Год назад бывший немецкий наемник Йонас Краценберг рассказал, что на Украине к иностранным наемникам относятся гораздо хуже, чем к остальным военнослужащим. Он уточнил также, что украинцы «непостоянны и пластичны» в своих решениях.

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      Антон Похиляк
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