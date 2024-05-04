Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 4 мая 2024Силовые структуры

Россиянин похитил из банка более 28 миллионов рублей и попался

В Мурино полиция задержала мужчину, похитившего из банка 30 миллионов рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Мурино полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который похитил у петербургского банка почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По предварительным данным, мужчина совершал возврат денег на банковские карты через собственный платежный терминал по операциям, которые на самом деле не проводились. Таким образом он получил 28,2 миллиона рублей. Преступление фигурант совершал не выходя из дома.

В полицию с заявлением о многомиллионной краже обратился представитель банка. Полицейские вычислили злоумышленника и установили, что он проживает в городе Мурино Ленинградской области. При обыске у него обнаружили и изъяли девять аппаратов для приема безналичных платежей, документы и два мобильных телефона. Мужчину задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Петроградский суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Сочи Артура Барбынца, подозреваемого в совершении рекордной по сумме кражи из банка, — он вынес, по данным следствия, более одного миллиарда рублей в разной валюте и ценности.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Появились детали хищения 2 миллиардов рублей у Минобороны. На эти деньги обвиняемые купили участки и бизнес-центр

      В США сделали Украине предложение отказаться от части территорий

      Стало известно о поражении эшелона с западным вооружением на Украине

      Марьяна Ро обругала Валю Карнавал из-за пластики фразой «можно носить подгузник»

      Минобороны заявило об ударе по энергообъектам Украины в ответ на атаки по России

      14 украинских солдат сдались в плен в зоне СВО

      38 полуголых женщин задержали в Москве

      Полковник высказался о готовности НАТО к конфликту с Россией

      Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

      Посол Казахстана назвал фейком контакты между Астаной и Киевом в военной сфере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше