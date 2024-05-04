Россиянин похитил из банка более 28 миллионов рублей и попался

В Мурино полиция задержала мужчину, похитившего из банка 30 миллионов рублей

В Мурино полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который похитил у петербургского банка почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По предварительным данным, мужчина совершал возврат денег на банковские карты через собственный платежный терминал по операциям, которые на самом деле не проводились. Таким образом он получил 28,2 миллиона рублей. Преступление фигурант совершал не выходя из дома.

В полицию с заявлением о многомиллионной краже обратился представитель банка. Полицейские вычислили злоумышленника и установили, что он проживает в городе Мурино Ленинградской области. При обыске у него обнаружили и изъяли девять аппаратов для приема безналичных платежей, документы и два мобильных телефона. Мужчину задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Петроградский суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Сочи Артура Барбынца, подозреваемого в совершении рекордной по сумме кражи из банка, — он вынес, по данным следствия, более одного миллиарда рублей в разной валюте и ценности.