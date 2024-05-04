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10:33, 4 мая 2024Россия

Семья спецназовца Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО

Семья бывшего капитана ГРУ Ульмана опровергла информацию о его гибели в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Эдуард Ульман

Эдуард Ульман. Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

Семья бывшего командира группы спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) капитана Эдуарда Ульмана опровергла его гибель в ходе участия в специальной военной операции (СВО). Об этом заявила зампредседателя общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова, сообщает газета «Коммерсантъ».

По ее словам, жена Ульмана находится в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее супруга в ходе СВО. «Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут», — добавила Коробенкова.

Зампредседатель «Женщин Бурятии» также указала на отсутствие официальных данных о гибели спецназовца. «Такой информацией не располагает даже военная прокуратура, представитель которой 3 мая звонил мне и моему сыну (офицеру спецназа ГРУ Анатолию Коробенкову, бывшему сослуживцу Ульмана — прим. «Ленты.ру»), чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана»,— отметила она.

3 мая появилась информация о гибели в зоне СВО Эдуарда Ульмана, которого обвиняли в расстреле автомобиля с мирными жителями Чечни в 2002 году. В 2007-м ему вынесли обвинительный приговор, однако еще до его вынесения он и двое других фигурантов дела исчезли и были объявлены в федеральный розыск.

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      Георгий Нестеров
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