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18:45, 3 мая 2024Россия

В зоне СВО погиб спецназовец, осужденный за расстрел жителей Чечни. Он исчез до приговора и был в розыске 17 лет

Исчезнувший до приговора за расстрел в Чечне спецназовец Ульман погиб в зоне СВО

Фото: Сергей Венявский / РИА Новости

В зоне спецоперации (СВО) погиб бывший капитан спецназа Эдуард Ульман, которого обвиняли в расстреле автомобиля с мирными жителями Чечни в 2002 году.

17 лет назад, в 2007 году, ему вынесли обвинительный приговор. Но еще перед вынесением приговора он и двое других фигурантов дела исчезли, после чего были объявлены в федеральный розыск.

Ульмана назвали героем и патриотом страны

О гибели Ульмана сообщил экс-руководитель общественной организации «Союз военнослужащих "Защита"» Сергей Семанчук, поддерживавший спецназовца в ходе суда.

Факт подтвердила руководитель улан-удэнского отделения общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова. Ульман был сослуживцем ее сына, а о его смерти в зоне СВО ей сообщила жена самого осужденного.

Он был на территории Украины и воевал на стороне России, это точно. Несмотря на то, что его осудили, все равно он принял решение защищать свою Родину. Я считаю его настоящим героем и патриотом

Наталья Коробенковаглава отделения общественной организации «Женщины Бурятии»

При каких обстоятельствах погиб Ульман и каким образом оказался в зоне СВО, на данный момент неизвестно. По сведениям некоторых Telegram-каналов, спецназовец по-прежнему находился в федеральном розыске.

Дело Ульмана было одним из самых громких

В 2002 году, в ходе второй чеченской кампании, Эдуард Ульман был капитаном спецназа Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. 11 января разведгруппа спецназа под его командованием, находясь в засаде в Шатойском районе Чечни, обстреляла автомобиль УАЗ. Как утверждали впоследствии сами спецназовцы, водитель машины не реагировал на требования остановиться и предупредительную стрельбу в воздух, поэтому огонь был открыт на поражение. В тот момент дорога, по которой ехала «буханка», была перекрыта в рамках операции по поимке известного полевого командира Хаттаба (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В автомобиле оказались мирные жители, погибла 41-летняя беременная женщина, мать семерых детей. Другим раненым спецназовцы оказали первую помощь и увели в загон для скота, однако позже получили приказ от находившегося на пункте управления операцией майора Алексея Перелевского уничтожить всех. Ульман утверждал, что трижды просил повторить приказ майора, в последний раз дав прослушать его всем бойцам подразделения. После этого лейтенант Александр Калаганский и прапорщик Владимир Воеводин исполнили приказ.

Но по версии обвинения, военные убили людей, испугавшись ответственности за содеянное (задание предусматривало огонь на поражение только в самом крайнем случае). Чтобы скрыть следы, спецназовцы погрузили тела в автомобиль, который попытались взорвать, имитируя наезд на фугас, а потом подожгли.

Позже началось расследование. В мае 2004 года Ульману и другим обвиняемым вынесли оправдательный приговор: присяжные посчитали, что военные выполняли приказ командования. Но на фоне жалоб представителей потерпевших приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение. Уже в июне 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы. Трое других фигурантов получили от 9 до 12 лет колонии. Но в зале суда находился только Перелевский — остальные пропали перед вынесением приговора. Их объявили в розыск.

О судьбе Ульмана не сообщалось. Еще в ходе заседаний он называл обвинения незаконными, настаивая, что выполнял приказ.

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      Антон Похиляк
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