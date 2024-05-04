Семья спецназовца Ульмана опровергла сведения о его гибели в ходе СВО

Семья экс-спецназовца ГРУ Ульмана опровергла информацию о его смерти в зоне СВО

Семья экс-командира группы спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана опровергла его смерть в ходе СВО. Об этом сообщила зампред общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам Коробенковой, супруга бойца находится в недоумении из-за распространяющейся информации о смерти мужа. Она заявила, что журналисты публикуют непроверенные сведения.

Также зампред общественной организации «Женщины Бурятии» подчеркнула отсутствие официальных данных о гибели спецназовца.

«Такой информацией не располагает даже военная прокуратура, представитель которой 3 мая звонил мне и моему сыну (офицеру спецназа ГРУ Анатолию Коробенкову, бывшему сослуживцу Ульмана — прим. «Ленты.ру»), чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана», — отметила она.

Эдуарда Ульмана обвиняли в расстреле автомобиля с мирными жителями Чечни в 2002 году. 17 лет назад ему вынесли обвинительный приговор, однако перед этим он и двое других фигурантов исчезли.

