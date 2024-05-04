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14:12, 4 мая 2024Мир

Следовавший в Россию танкер сломался у берегов Турции

Следовавший в Россию танкер сломался во время прохода через пролив Дарданеллы

Фото: nexus 7 / Shutterstock / Fotodom

В проливе Дарданеллы у следовавшего из Греции в Россию танкера Sea Marine 1 сломался двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление береговой охраны Турции.

По данным агентства, 180-метровый порожний танкер Sea Marine 1 сломался у моста Чанаккале-1915. После поломки судно отбуксировали на якорную стоянку в район Шевкетие в сопровождении лоцмана. Там оно бросило якорь.

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане. Речь идет о судах Cyclades и MSC Orion. Первый корабль следовал в порт Эйлат, а второй принадлежит Израилю. Также беспилотниками были атакованы два американских эсминца.

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      Анна Габай
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