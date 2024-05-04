У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы

У фигурантов дела о хищении у Минобороны РФ конфисковали земельные участки

У фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны России арестовали счета и активы. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

В Следственном комитете установили, как руководство ООО «ГК "Пикет"» распорядилось двумя миллиардами рублей, вырученными от министерства обороны. По данным ведомства, организация приобрела на средства акции и доли компаний, участки в Подмосковье и бизнес-центр в столице. Кроме того, деньги переводили на 22 счета в различных банках. На данный момент счета и активы арестованы.

Следственный комитет собирается предъявить обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК) гендиректору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.

Ранее Есипов заявил, что не признает вину и не понимает суть обвинения. По его словам, контракт был выполнен полностью, а в одной из войсковых частей экспертиза подтвердила качество продукции.

