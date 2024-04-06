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09:57, 6 апреля 2024Силовые структуры

«Меня знают генералы, с которыми заключались договоры». Поставщика бронежилетов для Минобороны обвинили в мошенничестве

«Ъ»: поставщика средств защиты для Минобороны ГК «Пикет» обвинили в махинациях
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российского бизнесмена Андрея Есипова, главу ООО «ГК "Пикет"», обвинили в мошенничестве при выполнении контракта на поставку бронежилетов Минобороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие подозревает предпринимателя в махинациях на два миллиарда рублей: по их версии, заказчик переплатил и не получил изделия, соответствующие условиям контракта.

Следователь рассказал о трех свидетелях обвинения

Следователь ГСУ СКР в ходе заседания суда заявил, что Есипов и ряд других фигурантов подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении двух миллиардов рублей у Минобороны при реализации контракта на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователь заявил, что соответствующие показания дали три свидетеля обвинения. Он также запросил самую жесткую меру пресечения, так как Есипов, по его словам, может скрыться или будет давить на участников расследования, используя свои связи.

Представитель Генпрокуратуры также выступил за арест Есипова.

Обвиняемый вину не признал и заявил, что его оговорили

Есипов заявил, что не признает вину и не понимает суть обвинения. По его словам, контракт был выполнен полностью, а в одной из войсковых частей экспертиза подтвердила качество продукции.

«Меня знают генералы, с которыми заключались договоры, но позвонить им мне не дали», — пожаловался он и добавил, что высокопоставленные военные поручатся за него. Обвиняемый также напомнил, что до следствия находился в зоне СВО, и бежать ему некуда.

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По словам Есипова, он безвозмездно поставлял Минобороны продукцию на 300 миллионов рублей, и прибыль для него не важна. Он также заявил, что в основе обвинения лежат сведения, предоставленные бывшими сотрудниками предприятия, которых уволили из-за хищений. Есипов утверждает, что они угрожали ему уголовным преследованием и требовали компенсаций на 300 миллионов рублей.

Суд отправил Есипова в СИЗО на два месяца, аналогичное решение вынесено в отношении еще двух менеджеров компании.

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      Варвара Кошечкина
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