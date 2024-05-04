У военкомата на Украине произошла стрельба

В Закарпатье произошел конфликт сотрудников военкомата с цыганами со стрельбой

У военкомата в городе Виноградове Закарпатской области Украины произошла стрельба. Об этом сообщает ТСН в Telegram-канале.

Отмечается, что конфликт состоялся между сотрудниками указанного учреждения и цыганами из села Онок. Так, последние попыталась штурмом взять данный территориальный центр комплектования (ТЦК), выражая недовольство мобилизацией двух односельчан. В свою очередь, в ответ были произведены предупредительные выстрелы в воздух.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал и конфликт по данному поводу исчерпан. По словам правоохранителей, виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок до семи лет.

Ранее в мае 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам заключения жителя Хабаровска Ангела Николаева, поджегшего военкомат и осквернившего российский флаг.