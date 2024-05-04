В Хабаровске ликвидировали открытое горение в торговом центре

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в торговом центре в Хабаровске

Открытое горение в торговом центре в Хабаровске было ликвидировано. Об этом МЧС России заявило в своем Telegram-канале.

«Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение в Хабаровске», — сказано в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров.

Telegram-канал Mash сообщил, что в Хабаровске горит крупный гипермаркет «Ремисити». По данным канала, возгорание началось в вытяжке пиццерии, после чего огонь перекинулся на кровлю здания.

2 мая в трехэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы произошел пожар. К тушению привлекали два вертолета Московского авиационного центра, однако понадобилась помощь третьего борта. В ликвидации возгорания принимали участие 120 человек и 35 единиц техники.