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13:46, 4 мая 2024Россия

Неизвестный открыл стрельбу по лошадям на конюшне в российском регионе

В Новгородской области стрелок тяжело ранил трех лошадей из частной конюшни

Фото: Philippe Oursel / Unsplash

В Новгородской области три лошади из частной конюшни пострадали из-за неизвестного стрелка. Информацию от владельца животных опубликовала группа «Свободный информационный портал Великий Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местной жительницы, некий «"ворошиловский стрелок" открыл охоту на коней». Он дважды стрелял по ее лошадям в деревне Ушерско Новгородского района — 7 апреля и 2 мая. Две кобылы и пони получили серьезные ранения в области шеи и головы и находятся в тяжелом состоянии, при этом извлечь пули оказалось невозможно. По мнению хозяйки животных, нападавший мог стрелять из охотничьего ружья или пневматики.

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После распространения информации об инциденте прокуратура региона по поручению прокурора Сергея Швецова начала проверку по факту жесткого обращения с животными, говорится в сообщении.

Ранее российскую всадницу Ксению Костыгову дисквалифицировали за жестокое обращение с лошадью. Тренер сборной России Владимир Белецкий заявил, что Федерация конного спорта приняла решение об отстранении спортсменки на два года. «То, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо», — подчеркнул Белецкий.

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