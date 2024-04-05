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13:06, 5 апреля 2024Спорт

Российскую всадницу дисквалифицировали за избиение лошади

Российскую всадницу Костыгову дисквалифицировали на два года за избиение лошади

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российскую всадницу Ксению Костыгову дисквалифицировали за жестокое обращение с лошадью. Об этом сообщил тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий, слова которого передает ТАСС.

Федерация конного спорта России приняла решение об отстранении спортсменки на два года. «То, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо», — заявил Белецкий.

Тренер добавил, что Костыгова ранее уже получала взыскание за грубое отношение к животному во время одного из турниров. Белецкий назвал поведение спортсменки неприемлемым.

23-летняя Костыгова представляла на соревнованиях Ярославскую область. В ближайшие два года она не сможет заниматься никакой деятельностью, связанной с конным спортом.

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