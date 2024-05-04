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21:08, 4 мая 2024Экономика

В России решили бороться с нелегальной занятостью

Кабмин постановил создать комиссию по противодействию нелегальной занятости

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России решили создать межведомственную комиссию регионов для борьбы с нелегальной занятостью. Соответствующее постановление кабмина появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», — сказано в документе. В нем отмечено, что комиссия будет проводить мониторинг и анализ результатов работы по борьбе с незаконной занятостью россиян.

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