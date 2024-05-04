В России решили бороться с нелегальной занятостью

Кабмин постановил создать комиссию по противодействию нелегальной занятости

В России решили создать межведомственную комиссию регионов для борьбы с нелегальной занятостью. Соответствующее постановление кабмина появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости», — сказано в документе. В нем отмечено, что комиссия будет проводить мониторинг и анализ результатов работы по борьбе с незаконной занятостью россиян.

В марте 2024 года уровень безработицы в России снизился до 2,7 процента и обновил исторический минимум. Росстат подсчитал, что безработными (в соответствии с методологией Международной организации труда) в стране считались два миллиона россиян старше 15 лет. Доля женщин среди них составила 53,2 процента.