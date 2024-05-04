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13:50, 4 мая 2024Силовые структуры

В России задержали помогавшего Украине девятиклассника

В Брянске задержали школьника, он делал снимки для украинских кураторов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Брянске задержали 15-летнего школьника, который выполнял задания по указанию украинских кураторов. Об этом сообщает Shot.

Девятиклассник помогал Украине получать информацию о расположении инфраструктурных объектов. Он снимал видео и делал фотографии, которые отправлял на Украину.

По данным канала, школьник был завербован в марте в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в России). Подросток пытался привлечь к съемкам одноклассника, но тот отказался.

Ранее в Луганской народной республике задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже. Она собирала сведения о местах расположения подразделений Вооруженных сил России и передавала кураторам сведения о местах массового скопления жителей.

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      Алан Босиков
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