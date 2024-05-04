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13:09, 4 мая 2024Экономика

Снегопад оставил без света десятки тысяч человек в российском регионе

Жители Свердловской области остались без света из-за снегопада

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Свердловской области из-за неблагоприятных погодных условий 79 тысяч человек остались без света. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России.

Отключение электроэнергии произошло рядом с Екатеринбургом, в Дегтярске, Ревде, Сырети, Нижних Сергах. Повреждено две линии электропередачи 110 кВ, четыре линии 35 кВ и 16 линий 6-10 кВ. Инцидент произошел из-за того, что в регионе в начале мая ударили морозы, и энергетики не могут оперативно добраться до всех поврежденных проводов из-за снега.

В субботу на Свердловскую области и ряд соседних регионов обрушился снегопад.

Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация произошла в трех районах Иркутска. Там частичное отключение электричества случилась из-за аварии.

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      Анна Габай
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