Офицер ВС США Дэвис: на переговорах с РФ Украина откажется от части территорий

На потенциальных переговорах с Россией Украина будет вынуждена отказаться от части территорий. Об этом заявил подполковник вооруженных сил (ВС) США в отставке, бывший офицер Дэниэл Дэвис на своем YouTube-канале.

Дэвис сказал, что в обмен на это решение Украина сможет контролировать часть своей страны и ей не придется больше терять территории и солдат. Он предупредил, что если Киев не начнет переговоры, он получит еще более масштабные разрушения. По его словам, условия мирного соглашения будут не такими, какими бы их хотело видеть украинское правительство. Дэвис заявил, что украинская армия не сможет удержать линию фронта и тем более начать новое наступление.

Ранее сообщалось, что разведка США заявила о сигнале из России о переговорах по Украине.

