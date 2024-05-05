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11:43, 5 мая 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о перспективах контрнаступления Украины в 2025 году

Военный эксперт Глазунов усомнился в контрнаступлении ВСУ в 2025 году

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало шансов провести контрнаступление в 2025 году, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах Киева провести новую военную кампанию.

«Вероятность есть, но это маловероятно. Еще год надо Украине чего-то ждать, но этот год будет решающим. Я думаю, украинцы уже знают, по крайней мере разведка у них работает, и они уже об этом говорили, что они ожидают наступления России в мае-июне 2024 года. Это наступление уже может быть фатальным. Если Российская армия прорвет линию фронта, то откроется оперативный простор, то есть не будет мощных украинских сил и укреплений, которые могли бы противостоять Российской армии вплоть до Киева, Одессы и Николаева», — сказал он.

У Украины нет сейчас сил и ресурсов, чтобы сдерживать наше наступление. То, что он говорит про 2025 год — Украине еще дожить надо до 2025 года

Олег Глазуноввоенный эксперт

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, военная помощь Вашингтона может помочь Киеву начать новое наступление в 2025 году. По его словам, Киев в следующем году будет стремиться двигаться вперед, чтобы вернуть утраченные территории.

Салливан добавил, что Украина готовится к наступлению России в этом году. Он уверен, что Киев сможет удержать линию фронта благодаря поставкам оружия и боеприпасов союзников.

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