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08:53, 5 мая 2024Экономика

Россияне назвали наиболее подходящий автомобиль для путешествий

«Делимобиль»: россияне считают идеальным для путешествий авто с холодильником

Фото: J Z / Unsplash

Идеальным автомобилем для путешествий является кроссовер со встроенным холодильником, считают россияне. Об этом сообщили РИА Новости в «Делимобиле».

Такое мнение высказали большинство опрошенных (23,4 процента). В топ-3 лучших автомашин также вошли внедорожники (17 процентов) и универсалы (16 процентов). При этом среди желанных опций для автопутешествий россияне назвали экономичный двигатель и комфортную аудиосистему.

Также выяснилось, что пользователи каршеринга для автопутешествий предпочитают арендованную машину. Как объяснили участники исследования, личный автомобиль имеет ряд недостатков, в том числе отсутствие просторных мест для пассажиров, высокий расход топлива и маленький багажник.

Ранее россиянам посоветовали не оставлять машины под палящим солнцем. По словам директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрея Борисова, это сокращает срок службы лакокрасочного покрытия авто.

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      Марина Совина
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