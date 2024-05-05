Россияне назвали наиболее подходящий автомобиль для путешествий

«Делимобиль»: россияне считают идеальным для путешествий авто с холодильником

Идеальным автомобилем для путешествий является кроссовер со встроенным холодильником, считают россияне. Об этом сообщили РИА Новости в «Делимобиле».

Такое мнение высказали большинство опрошенных (23,4 процента). В топ-3 лучших автомашин также вошли внедорожники (17 процентов) и универсалы (16 процентов). При этом среди желанных опций для автопутешествий россияне назвали экономичный двигатель и комфортную аудиосистему.

Также выяснилось, что пользователи каршеринга для автопутешествий предпочитают арендованную машину. Как объяснили участники исследования, личный автомобиль имеет ряд недостатков, в том числе отсутствие просторных мест для пассажиров, высокий расход топлива и маленький багажник.

Ранее россиянам посоветовали не оставлять машины под палящим солнцем. По словам директора департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрея Борисова, это сокращает срок службы лакокрасочного покрытия авто.