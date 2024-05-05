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21:20, 5 мая 2024Мир

Байдена раскритиковали за возможное прекращение поставок боеприпасов Израилю

В Конгрессе США назвали неприемлемым прекращение поставок боеприпасов Израилю
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан раскритиковал возможное решение американского лидера Джо Байдена о прекращение поставок Израилю. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик упрекнул Белый дом в намерении бросить своего союзника. Джордан назвал это решение «отвратительным».

Такое же мнение высказала и конгрессвумен Элиз Стефаник. По ее словам, Израиль борется за свое существование «против варварских террористов, поддерживаемых Ираном». Он назвала неприемлемым прекращение поставок боеприпасов в Израиль со стороны Соединенных Штатов.

Ранее издание Axios сообщало, что США приостановили поставку боеприпасов Израилю. О приостановке сообщили два израильских чиновника, отметившие, что это случилось на прошлой неделе. Приостановка стала первой с момента вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября прошешего года.

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      Марина Совина
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