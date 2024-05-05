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16:28, 5 мая 2024Силовые структуры

Экс-бойца СВО отправили в СИЗО за убийство ветерана войны в Чечне

Суд отправил экс-бойца СВО Кумова в СИЗО за убийство ветерана войны в Чечне

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Магнитогорский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО жителя Челябинской области Ивана Кумова, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), за убийство ветерана войны в Чечне Алексея Худякова. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на родственников Худякова.

«Мы сумели добиться справедливости. Магнитогорский гарнизонный военный суд принял решение отправить Кумова в СИЗО на два месяца. Мы считаем, что он опасен. После избиения он препятствовал прохожим, чтобы они вызвали скорую помощь пострадавшему», — рассказали собеседники издания.

По их словам, адвокат Кумова ссылался на то, что его клиент военнослужащий, защищал родину и был ранен, поэтому заслуживает снисхождение.

Убийство произошло в Чебаркуле Челябинской области в конце апреля. Жена Худякова сообщила, что ее муж отправился в аптеку за таблетками от аллергии, по дороге он повстречался с Кумовым, а после очевидцы рассказывали, что ветеран лежал рядом с машиной, а экс-боец кричал, что так ему и надо. Худяков попал в больницу с множественными гематомами, от которых он не выжил.

В прошлом Кумов был неоднократно судим, в частности, разгромил бар в 2019 году из-за порции шашлыка. Преступник скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В итоге его поймали и отдали под суд. Позже он попался на угоне автомобиля и получил два года и девять месяцев в колонии строгого режима.

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