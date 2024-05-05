Генерал Ходжес: Украина потеряет помощь НАТО, если не мобилизует больше людей

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl предупредил, что Украина рискует потерять помощь Запада, если Киев не мобилизует достаточное количество людей.

По его словам, Украина несет ответственность за ситуацию внутри страны. «Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25», — сказал он. Ходжес отметил, что возраст призыва в большинстве стран Европы, а также в США начинается с 18-19 лет.

Военный добавил, что, если окажется, что большая часть украинского населения не хочет служить в армии, существует большой риск, что в дальнейшем страны Североатлантического альянса откажутся поставлять Украине оружие.

Ранее украинское Минобороны включило в перечень годных к службе в армии людей с некоторыми формами психологических заболеваний и умственной отсталости. В опубликованном указе также говорится, что служить смогут больные раком и ВИЧ, если болезнь протекает бессимптомно.