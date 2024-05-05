Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади попала на видео

«Новости Москвы» опубликовали кадры репетиции парада Победы на Красной площади

В сети появились кадры генеральной репетиции парада Победы на Красной площади, который состоится в Москве 9 мая. Видео с прогона парада опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах можно заметить пешие парадные расчеты видов и родов войск, которые пройдут по Красной площади во время парада. Также в шествии примут участие расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих и казаков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы примут участие более девяти тысяч человек. По его словам, в мероприятии также будет задействовано более семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил России.