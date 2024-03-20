Шойгу раскрыл численность участвующих в Параде Победы человек

Шойгу заявил, что в Параде Победы примут участие более девяти тысяч человек

В Параде Победы на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«Рассмотрим вопрос о подготовке к параду на Красной площади, посвященному очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил», — заявил министр.

По его словам, в пешую колонну включены военнослужащие по видам и родам войск, а также расчеты участников спецоперации. Шойгу также добавил, что в 2024 году военные парады пройдут в 28 городах России, а участие в них примут более 50 тысяч человек.

В прошлом году Парад Победы на Красной площади впервые показали на цифровых экранах в реальном времени. Так, жители и гости столицы впервые смогли увидеть его на центральных улицах Москвы: на Рублево-Успенском, Варшавском и Ленинградском шоссе, Ленинском и Волгоградском проспектах, на МКАД и ТТК.