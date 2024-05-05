Россиянам рассказали о правилах доплаты за ремонт по ОСАГО при ДТП

Роскачество: доплата пострадавшего по ОСАГО не нужна при ущербе до 400 тысяч

Автомобилистам, которые пострадали в ДТП, в некоторых случаях может потребоваться доплата за ремонт машины даже с ОСАГО, предупреждают в Роскачестве. Эксперты организации перечислили случаи, в которых это необходимо. «Лента.ру» ознакомилась правилами компенсаций по страховке.

«Принципиально важно отметить, что ОСАГО является обязательным видом страхования, предназначенным для обеспечения защиты как виновника ДТП, так и его пострадавших. Следовательно, с точки зрения справедливости и целей страхования пострадавшему не должно потребоваться дополнительных затрат на ремонт. Одна из основных целей ОСАГО — компенсация убытков потерпевшим в результате дорожно-транспортных происшествий без дополнительной финансовой нагрузки на них», — отметила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Согласно закону, доплата за ремонт по ОСАГО возможна в двух случаях. Первый — когда все участники аварии взаимно виновны, делят ущерб пополам и покрывают оставшуюся сумму за свой счет. Второй — если стоимость ремонта превышает лимит ответственности страховщика. Она составляет не более 400 тысяч рублей, а по европротоколу компенсация будет не более 100 тысяч рублей.

Если станция техобслуживания сочтет, что ремонт обойдется в большую сумму, чем покрывает страховка, автовладельца могут попросить доплатить за ремонт. Однако пострадавший может этого не делать.

«Страховщик обязан запросить согласие на доплату и указать ее размер в документе. Если пострадавший отказывается платить дополнительно, ремонт не выполняется, а страховой компанией выплачивается денежная компенсация», — отметили в Роскачестве.

Если даже денежной компенсации не хватает на ремонт, пострадавший может потребовать возмещение у виновника ДТП. Однако для этого, скорее всего, придется обращаться в суд.

Ранее стало известно, что в России начнут оформлять полисы ОСАГО с новым сроком действия.