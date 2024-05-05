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12:47, 5 мая 2024Мир

Иран собрался строить «ядерный остров»

Иран заявил о начале строительства «ядерного острова» АЭС «Карун» в 2024 году

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что в стране планируют начать строительство комплекса для функционирования ядерного реактора атомной станции, известного как «ядерный остров» АЭС «Карун». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эслами, первая заливка бетона произойдет уже осенью 2024 года, что положит старт строительству не только самого реакторного здания, но и всего энергоблока АЭС. Мощность «ядерного острова» составит порядка 300 мегаватт энергии. В настоящее время в стране функционирует АЭС в Бушере, первый блок которой был построен при участии России.

2 мая сообщалось, что Россия и Иран собираются использовать новые методы расчетов, которые упростят бизнес-взаимодействие двух стран.

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      Владимир Седов
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