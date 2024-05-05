Памятный крест Бандере в Киеве облили краской

«Страна»: в Киеве двое мужчин облили краской памятный крест Бандере

В Подольском районе Киева облили краской памятный крест Степану Бандере. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Как отмечает издание, правоохранители уже задержали тех, кто это сделал. «Один — житель Полтавской области, другой — Житомирской, парням по 22 года», — говорится в сообщении. Мотивы своих поступков задержанные не раскрыли.

В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, призывавшего нанести ракетный удар по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере во Львове. Задержанный также передал координаты памятника представителям Донецкой народной республики (ДНР).