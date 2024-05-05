Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:44, 5 мая 2024Бывший СССР

Памятный крест Бандере в Киеве облили краской

«Страна»: в Киеве двое мужчин облили краской памятный крест Бандере

Фото: Paolo Gregotti / Unsplash

В Подольском районе Киева облили краской памятный крест Степану Бандере. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Как отмечает издание, правоохранители уже задержали тех, кто это сделал. «Один — житель Полтавской области, другой — Житомирской, парням по 22 года», — говорится в сообщении. Мотивы своих поступков задержанные не раскрыли.

В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, призывавшего нанести ракетный удар по памятнику лидеру украинских националистов Степану Бандере во Львове. Задержанный также передал координаты памятника представителям Донецкой народной республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Унижение немецкой армии». Записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Как произошла утечка?

      Памятный крест Бандере в Киеве облили краской

      В Белом доме признали неспособность помешать России на Украине

      Названа самая сложная для перехвата российскими зенитчиками цель

      Российский подросток заставлял пятиклассников скандировать нацистские лозунги

      В Италии не увидели пользу в словах Макрона об отправке войск на Украину

      В российском регионе загорелась база отдыха

      Погибшего в зоне СВО офицера представили к званию Героя России

      Путин и патриарх Кирилл подарили друг другу пасхальные подарки

      Пушков высказался о будущем Великобритании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше