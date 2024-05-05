Патриарх Константинопольский призвал к обмену пленными между Россией и Украиной

Патриарх Константинопольский призвал к обмену пленными по формуле «всех на всех»

Патриарх константинопольский Варфоломей призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех». Его слова приводит агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Мы молимся за нуждающихся и скорбящих братьев, чтобы зимующий Ближний Восток и многострадальная Украина обрели мир»

По словам Варфоломея, он должен быть основан на справедливости, урегулировании и солидарности. Свою речь предстоятель Константинопольской православной церкви произнес во время праздничного богослужения.

Ранее Патриарх Константинопольский Варфоломей назвал изменение климата главной угрозой для планеты в настоящее время. ««Растущие, но игнорируемые потери от повышения глобальной температуры фактически затмят нынешнее число смертей от всех инфекционных заболеваний вместе взятых», — подчеркнул он.