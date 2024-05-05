AT: Украина стала расходным материалом для США в целях сохранения гегемонии

Украина стала расходным материалом для США в целях сохранения мировой гегемонии Вашингтона. Об этом в своей статье для журнала The American Thinker (AT) сообщил президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«Затягивая вражду между двумя христианскими народами, прожившими вместе более трех столетий и связанными тесными историческими, религиозными, экономическими, культурными и семейными узами, США не только не продвигают демократию, а лишь используют украинцев в качестве пушечного мяса ради сохранения гегемонии», — написал он.

По словам Лозанского, США во время украинского конфликта также преследуют финансовые интересы, попутно развивая свой военно-промышленный комплекс. При этом американская помощь не способна переломить ситуацию на фронте, а Украина обречена на поражение, подчеркнул эксперт.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что военная помощь США может помочь Украине начать новое контрнаступление в 2025 году.