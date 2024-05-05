Стало известно о массовом бегстве украинских уклонистов в Молдавию

«Рада»: погранслужба Украины сообщила о массовом бегстве уклонистов в Молдавию

Уклонисты из Украины массово сбегают в Молдавию через транзитный маршрут в Одесской области. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Есть дорога Маяки — Удобное, которая проходит через территорию Молдавии», — сказал он, добавив, что уклонисты прячутся в грузовиках или пешком пересекают границу, чтобы незаконно покинуть страну.

По словам пограничника, украинские правоохранители сотрудничают с молдавскими коллегами ради противодействия бегству уклонистов.

Ранее стало известно, что власти Украины захотели выявлять уклоняющихся от мобилизации студентов вузов с помощью единого государственного квалификационного экзамена.