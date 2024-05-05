В МИД заявили о дышащем «пещерной русофобией» Макроне

Глава МИД Лавров заявил, что Макрон «дышит пещерной русофобией»

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу АТВ заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Европе.

По его словам, приоритетность темы русофобии «опирается на искусственно раздутые информационные войны». «Посмотрим, как все будет развиваться. Запад врет. В этом у меня нет сомнений», — сказал глава МИД.

Ранее Макрон заявил, что устанавливать какие-либо ограничения в конфронтации с Россией было бы проявлением слабости. «Какая же слабость — априори устанавливать [себе] ограничения по отношению к такому противнику», — подчеркнул президент Франции.

18 апреля французский лидер рассказал о единогласии стран Евросоюза по усилению санкций против России.