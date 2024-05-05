Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:09, 5 мая 2024Бывший СССР

В погранслужбе Украины рассказали о сотне ежедневных отказов в выезде

Пограничники Украины сообщили, что ежедневно отказывают в выезде 150 гражданам

Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в 2023 году 50 тысячам граждан отказали выезде из страны. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает издание «Страна.ua».

Он рассказал, что ежедневное количество граждан, которые получают отказ при попытке покинуть страну, составляет 120-150 человек. По его словам, эти люди не имеют необходимых документов, дающих право на пересечение границы. Из-за нового закона о мобилизации в правилах выезда могут появиться изменения, но, по его словам, «они не будут кардинальными».

Ранее собщалось, что уклонисты из Украины массово сбегают в Молдавию через транзитный маршрут в Одесской области.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      НАТО установила две красные линии для вмешательства в конфликт на Украине. О чем речь?

      Блогерша сравнила цены на жизнь в Италии и России

      Умер актер из «Титаника» и «Властелина колец»

      В ООН заявили о голоде в секторе Газа

      Икону из ополчения Минина и Пожарского передадут в храм Христа Спасителя

      Лидерам сборной России по борьбе отказали в отборе к Олимпиаде

      Жители Екатеринбурга рассказали о жизни без воды из-за снегопада

      Неисправный самолет сел на дорогу в Латвии

      В Германии раскрыли состав «живых консервов» древних людей

      В Полтаве произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше