В погранслужбе Украины рассказали о сотне ежедневных отказов в выезде

Пограничники Украины сообщили, что ежедневно отказывают в выезде 150 гражданам

Представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко сообщил, что в 2023 году 50 тысячам граждан отказали выезде из страны. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает издание «Страна.ua».

Он рассказал, что ежедневное количество граждан, которые получают отказ при попытке покинуть страну, составляет 120-150 человек. По его словам, эти люди не имеют необходимых документов, дающих право на пересечение границы. Из-за нового закона о мобилизации в правилах выезда могут появиться изменения, но, по его словам, «они не будут кардинальными».

Ранее собщалось, что уклонисты из Украины массово сбегают в Молдавию через транзитный маршрут в Одесской области.