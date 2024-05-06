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12:18, 6 мая 2024Культура

Актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» сбила машина

Mash: актера Александра Майорова сбил автомобиль в Санкт-Петербурге
Александр Майоров

Александр Майоров. Кадр: фильм «Улицы разбитых фонарей-10»

Российского актера Александра Майорова, сыгравшего в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», сбила машина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел накануне вечером. По данным канала, 44-летний артист пытался пересечь дорогу вне пешеходного перехода, после чего в него врезался автомобиль модели Forester японского производителя Subaru. По словам очевидцев, пострадавший был в «приподнятом настроении», когда выбежал на дорогу, размахивая руками.

На данный момент Майоров находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. У актера диагностировали два перелома костей правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Отмечается, что за этот год водитель автомобиля получил семь протоколов за превышение скорости и один за отсутствие прав при вождении. При этом уточняется, что владелец машины сам вызвал скорую помощь на место аварии.

Ранее на голливудскую актрису Шэрон Стоун подали в суд, потребовав компенсацию в 35 тысяч долларов из-за ДТП.

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      Варвара Кошечкина
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