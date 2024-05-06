Экс-глава совета директоров «Норникеля» умер в Москве

МК: в Москве умер экс-глава совета директоров «Норникеля» Александр Филипьев

Бывший председатель совета директоров компании «Норникель» Александр Филипьев скончался в Москве в воскресенье, 5 мая, передает «Московский комсомолец».

Как стало известно журналистам, 69-летнего мужчину, обнаруженного без сознания в его квартире в центре Москвы, врачам спасти не удалось. Отмечается, что причина смерти сейчас устанавливается.

В 1993 году Филипьев, работавший в советское время в центральном аппарате Госбанка, стал одним из основателей ОНЭКСИМ Банка, с 1996 по 1998 год работал первым зампредом правления Внешторгбанка РФ. Позднее был председателем правления ПАО «Росбанк» и банка «Таврический», в течение двух лет являлся председателем совета директоров «Норильского никеля».