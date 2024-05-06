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05:23, 7 мая 2024Экономика

Особняк «короля азартных игр» выставлен на продажу

Вилла одного из богатейших людей Азии Стэнли Хо продается за $383 млн

Фото: Vincent Yu / AP

Вилла одного из богатейших людей Азии Стэнли Хо выставлена на продажу. Объект оценили в 383 миллиона долларов, пишет VnExpress.

Особняк располагается в Гонконге. Магнат обзавелся жильем в престижном районе Рипалс-Бэй в 1957 году, когда только начинал создавать свою империю казино. В доме несколько спален, большая гостиная и просторная зона развлечений.

Здесь Хо проживал со своей первой супругой, и после ее кончины в 2004 году поместье серьезно обветшало. Избавиться от этой недвижимости решила дочь миллиардера — вероятно, посчитав, что не сможет выручить за него больше, чем сейчас. Одни считают, что сделка может быть связана с перераспределением активов, другие объясняют ее внутрисемейными спорами. У бизнесмена осталось 17 детей от четырех браков.

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Азартные игры в Китае запрещены законом, однако ограничения не распространяются на специальный административный район Макао — бывшую португальскую колонию. Игорная индустрия начала активно развиваться в Макао после того, как в 1961 году Хо выиграл монопольную лицензию на соответствующую деятельность. Она истекла в 2001 году.

Предприниматель основал огромную империю казино, благодаря Хо Макао стали называть «азиатским Лас-Вегасом». В настоящее время его компания SJM Holdings контролирует 20 заведений, которые в общей сложности занимают почти 26 квадратных километров. Стоимость игорного бизнеса Хо оценивается в 15 миллиардов долларов. На момент ухода на пенсию его личное состояние составляло 6,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно об очередной покупке Джеффа Безоса. Основатель Amazon, возможно, стал хозяином недвижимости самого популярного радиоведущего Америки Говарда Стерна на острове Индиан Крик. В «бункере для миллиардеров» медиамагнат владеет еще двумя особняками.

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      Виктория Клабукова
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