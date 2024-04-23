Джефф Безос приобрел дом самого популярного радиоведущего Америки

Page Six: Джефф Безос мог купить дом радиоведущего Говарда Стерна за $300 млн

Джефф Безос мог приобрести дом самого популярного радиоведущего Америки Говарда Стерна. Об очередном пополнении инвестиционного портфеля основателя Amazon пишет Page Six.

По слухам, сделка обошлась в 300 миллионов долларов. Это уже третьи владения медиамагната на острове Индиан Крик во Флориде, который известен как «бункер для миллиардеров». Как сообщается, Стерн владел усадьбой с 2013 года. Участок скандального радио-диджея занимает 0,8 гектара.

По мнению инсайдеров, это последняя покупка Безоса в пределах Палм-Бич. Хозяином других двух поместий в «бункере для миллиардеров» он стал в 2023 году. Среди его соседей — инвестор-активист Карл Икан, игрок в американский футбол Том Брэди и певец Хулио Иглесиас, а также владелец газеты New York Observer Джаред Кушнер и дочь экс-президента США Иванка Трамп. Всего на острове насчитывается около 40 резиденций.

Помимо особняков на острове Индиан-Крик, бизнесмен владеет недвижимостью в Вашингтоне, Беверли-Хиллз, Сиэттле и на гавайском острове Мауи. Кроме того, Безосу принадлежит одна из самых дорогих суперъяхт в мире — Koru. Ее строительство обошлось примерно в полмиллиарда долларов (48,5 миллиарда рублей). По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса составляет около 156 миллиардов долларов.