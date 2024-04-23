Джефф Безос приобрел дом самого популярного радиоведущего Америки
Джефф Безос мог приобрести дом самого популярного радиоведущего Америки Говарда Стерна. Об очередном пополнении инвестиционного портфеля основателя Amazon пишет Page Six.
По слухам, сделка обошлась в 300 миллионов долларов. Это уже третьи владения медиамагната на острове Индиан Крик во Флориде, который известен как «бункер для миллиардеров». Как сообщается, Стерн владел усадьбой с 2013 года. Участок скандального радио-диджея занимает 0,8 гектара.
По мнению инсайдеров, это последняя покупка Безоса в пределах Палм-Бич. Хозяином других двух поместий в «бункере для миллиардеров» он стал в 2023 году. Среди его соседей — инвестор-активист Карл Икан, игрок в американский футбол Том Брэди и певец Хулио Иглесиас, а также владелец газеты New York Observer Джаред Кушнер и дочь экс-президента США Иванка Трамп. Всего на острове насчитывается около 40 резиденций.
Помимо особняков на острове Индиан-Крик, бизнесмен владеет недвижимостью в Вашингтоне, Беверли-Хиллз, Сиэттле и на гавайском острове Мауи. Кроме того, Безосу принадлежит одна из самых дорогих суперъяхт в мире — Koru. Ее строительство обошлось примерно в полмиллиарда долларов (48,5 миллиарда рублей). По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Безоса составляет около 156 миллиардов долларов.