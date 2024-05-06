Кейт Бекинсейл ответила на слухи о пластике

Актриса Кейт Бекинсейл заявила, что не делала пластику и ботокс

Британская актриса Кейт Бекинсейл ответила на слухи о пластических операциях. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила архивное видео, в котором показала свою внешность в возрасте 30 лет и рассказала, что постоянно сталкивается с критикой. «Каждый раз, когда я что-то публикую, меня обвиняют в том, что я прибегнула к пластике, ботоксу или филлерам. На самом деле я ничего из этого не делала, — заявила она. — Как видно по ролику, моя внешность отличается от той, когда я жила в Великобритании. Я выщипывала брови, и мое лицо было полным и бледным. Мне нравилась коричневая помада, и в моде был матовый макияж, а не глянцевый».

Бекинсейл отметила, что обидные комментарии в свой адрес получает чаще всего от женщин. Однако, по ее словам, она не слишком обеспокоена процессом старения. «Тот факт, что одна из главных вещей, из-за которой надо мной издеваются, — это предположение, что я не могу справиться с идеей старения», — объяснила звезда.

Ранее сообщалось, что Бекинсейл вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда актриса появилась на красной дорожке гала-концерта King's Trust Gala в Нью-Йорке, надев на мероприятие платье из полупрозрачной органзы.