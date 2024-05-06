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14:41, 6 мая 2024Из жизни

Монах покалечил пятерых детей во время испытания волшебных амулетов

В Таиланде монах вылил на руки детям кислоту ради проверки волшебных амулетов

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде родители пятерых мальчиков подали в суд на буддийского монаха, который покалечил их во время испытания целебных амулетов. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в храме Кхао Рае, провинция Сукотай. Разбирательства начались после того, как отец 13-летнего мальчика заметил у него ожог на тыльной стороне ладони. Мужчина спросил, что произошло, и школьник рассказал, что играл с четырьмя друзьями на территории храма, когда к ним обратился 70-летний монах по имени Бунсонг.

Мужчина предложил детям по 200 батов (около 500 рублей) за проверку его волшебных амулетов, которые он назвал «Чудо Будды». Дети решили заработать и согласились. Бунсонг заявил, что эти амулеты обладают большой целительной силой и защищают от любых травм. Чтобы доказать это, он попросил мальчиков взять амулеты в руки, а потом вылил каждому из них кислоту на тыльные стороны ладоней. Чудодейственные артефакты со своей задачей не справились, и все пятеро получили химические ожоги рук.

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Родители пострадавших явились в храм, но Бунсонг отказался общаться с ними. Представитель храма пообещал оплатить мальчикам лечение, однако родителей это не удовлетворило. Они написали заявление в полицию и потребовали, чтобы монах признался в содеянном.

2 мая Бунсонг встретился со следователями, и был допрошен по поводу инцидента. При этом у монаха и храма нашлось много заступников. Они заявили, что родители пострадавших нанесли ущерб репутации святилища, так как написали о произошедшем в социальных сетях. Один из возмущенных прихожан и вовсе заявил, что лично пользуется магическими амулетами и они отлично работают.

Полиция сформировала специальную комиссию для расследования происшествия.

Ранее в Таиланде люди встретили на пляже голого буддийского монаха. Они возмутились его наготой и вызвали полицию.

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      Никита Савин
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