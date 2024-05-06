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04:36, 6 мая 2024Силовые структуры

Названа причина бунта заключенных в российской колонии

Заключенные ИК-15 Ангарска взбунтовались в 2020 году из-за рабских условий труда

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Причиной бунта заключенных в ангарской исправительной колонии (ИК) №15 в 2020 году был труд на рабских условиях. Об этом «Ленте.ру» заявил источник в правоохранительных органах.

В ИК-15 за добычу одного кубометра леса заключенным платили четыре десятых копейки при рыночной стоимости в 2,1 тысячи рублей. Именно гнев от этой несправедливости, который копился много лет, и привел к бунту.

«Причиной бунта в ангарской ИК-15 были не пытки и не противоправные отношения: бесправных осужденных заставляли годами выкладываться по полной на рабских условиях. У зэков просто кончилось терпение», — назвал причину произошедшего собеседник.

В апреле 2020 года сотни заключенных ангарской ИК-15 отказались выходить на работу, а затем подожгли промзону. Подавлять бунт пришлось тюремному спецназу. В ходе расследования выяснилось, что причиной беспорядков стал рабский труд осужденных, которых администрация колонии использовала как бесплатную силу на заготовке леса.

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      Марина Совина
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