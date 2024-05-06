Один из трех офицеров-миллиардеров ФСБ попросил суд снять с него обвинения

«Ъ»: экс-офицер ФСБ Фролов просит закрыть дело о мошенничестве на 130 млн руб

На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде бывший офицер ФСБ Дмитрий Фролов, у которого вместе с двумя сослуживцами при обысках нашли 12 миллиардов рублей, попросил прекратить уголовное дело в отношении него о мошенничестве на сумму 130 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет об эпизоде с хищением доли девелоперов в компании «Юрпромконсалтинг». На последнем заседании защита Фролова подала ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности. Сам он заявил, что не признает вину и отрицает причинение ущерба.

Аналогичное обвинение суд снял прежде с другого фигуранта дела — экс-майора ФСБ Андрея Васильева, а их третий коллега — Кирилл Черкалин был осужден за этот эпизод и получение взяток в 2021 году в особом порядке, но уже вышел на свободу условно-досрочно.

Вместе с тем Фролова обвиняют еще в коррупции. По версии следствия, он с октября 2007-го по июль 2013 года оказывал покровительство деятельности банка «Кредитимпэкс», за что получал от его акционера ежемесячное вознаграждение. Следствие насчитало, что офицер ФСБ за шесть лет незаконно обогатился на 87 миллионов рублей.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. Черкалин получил семь лет после сделки со следствием, а дело против Васильева было закрыто в связи с истечением срока давности.