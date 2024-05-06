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13:45, 6 мая 2024Силовые структуры

Полиция начала розыск подозреваемого в расстреле сослуживцев военнослужащего

Полиция начала розыск военнослужащего, расстрелявшего шесть сослуживцев в ДНР

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В приграничных районах полиция начала розыск российского военнослужащего, подозреваемого в расстреле шести сослуживцев. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает в своем Telegram-канале издание Baza.

По данным издания, ЧП произошло 4 мая на территории Донецкой народной республики (ДНР). Разыскиваемый — 57-летний младший сержант расстрелял шестерых бойцов гаубичного артиллерийского дивизиона, после чего сбежал с месте преступления. Силовики полагают, что с собой у подозреваемого автомат АК-12 с глушителем и боекомплектом. Он попал в зону боевых действий в феврале 2024 года из исправительной колонии.

Ранее 5 мая сообщалось, что в Херсонской области сотрудники ФСБ выявили украинского шпиона, который следил за российскими военными.

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      Владимир Седов
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