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03:28, 6 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты детали дела экс-начальника российской колонии с рабским трудом

Завершается расследование третьего уголовного дела экс-начальник ИК-15 Верещака
Андрей Верещак

Андрей Верещак. Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Расследование третьего уголовного дела в отношении Андрея Верещака, экс-начальника исправительной колонии (ИК) №15 в Ангарске, где в 2020 году произошел бунт заключенных из-за рабского труда, завершается. Детали раскрыл источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Как считают в Следственном управлении Следственного комитета России (СУ СКР) по Иркутской области, Верещак вместе с известным местным бизнесменом Сергеем Белоусовым — бенефициаром компании «Лайм» — и подчиненным последнего, директором компании «Сибирь» Александром Симахиным, растратили 93,5 миллиона рублей средств государства.

По версии следствия, обвиняемый Симахин вместе с Белоусовым подготовили, а Верещак подписал акты о выполнении лесопожарных и лесовосстановительных мероприятий на отработанной делянке. При этом, как считают в СКР, работы по госконтракту, заключенному с колонией еще в 2015 году, не проводились. Весь лес там спилили годом ранее. При этом якобы выполненные мероприятия физически нельзя было осуществить в сроки действия контракта — они не могут быть выполнены за сезон и предполагают многолетние работы.

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Кроме того, контракт выставлялся на торги, однако заявившихся фирм было только две, причем обе фактически принадлежали Белоусову. «Сибирь» выиграла аукцион и тут же наняла субподрядчика — компанию «Лайм», а после больше нигде не фигурировала. При этом гендиректор «Сибири» Симахин действовал по просьбе Белоусова. Сотрудникам СУ СКР удалось доказать аффилированность «Сибири» с Белоусовым и предъявить ему обвинение как бенефициару двух фирм сразу.

В апреле 2020 года сотни заключенных ангарской ИК-15 отказались выходить на работу, а затем подожгли промзону. Подавлять бунт пришлось тюремному спецназу. В ходе расследования выяснилось, что причиной беспорядков стал рабский труд осужденных, которых администрация колонии использовала как бесплатную силу на заготовке леса.

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      Марина Совина
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