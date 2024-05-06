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11:29, 6 мая 2024Бывший СССР

Расправившийся с женой экс-министр Казахстана процитировал Гитлера

Расправившийся с женой экс-министр Казахстана Бишимбаев процитировал Гитлера

Фото: Telegram-канал ҚР ЖОҒАРҒЫ СОТЫ

Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, расправившийся с гражданской женой Салтанат Нукеновой, процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет «КазТАГ».

«Не хочется цитировать, но скажу. Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Вот его знаменитое выражение было таким: "Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди». Вот так и получается в моем деле"», — вспомнил он слова Гитлера, думая, что цитирует отца нацистской пропаганды Йозефа Геббельса.

Отмечается, что Бишимбаев читал с листка. Он также попросил прощения у семьи Нукеновой и граждан Казахстана. Кроме того, бывший министр добавил, что не пытался избежать ответственности, хотя у него были «все возможности».

Бишимбаева задержали 9 ноября 2023 года по подозрению в расправе над женой в одном из ресторанов Астаны. 27 марта началось громкое судебное разбирательство. В Казахстане к этому делу приковано внимание СМИ и общественности.

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      Кристина Есикова
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