Россиянам захотели разрешить выбирать место уплаты НДФЛ

«Известия»: ЛДПР разработала законопроект о праве выбора места уплаты НДФЛ

ЛДПР разработала законопроект, позволяющий россиянам выбирать место уплаты НДФЛ — по месту проживания сотрудника или по адресу регистрации работодателя. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что сейчас налог уплачивает организация по месту своей регистрации. При этом зачастую они нанимают сотрудников из других регионов на удаленную работу. В связи с этим партия считает целесообразным разрешить гражданам выбирать места уплаты налога.

«Для людей важно качество жизни в их городе или поселке. Именно поэтому столько внимания вызывают голосования по благоустройству, общественные слушания. Люди хотят быть вовлеченными в процесс принятия решений. И понимать, на что идут их налоги. Поэтому мы считаем справедливым дать возможность платить налоги в том регионе, где человек проживает», — пояснил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках съезда РСПП предприниматели хотят в том числе обсудить налоговые льготы, заморозку фискальной нагрузки со следующего года и смягчение экспортной пошлины, которая зависит от курса российской валюты.