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17:15, 6 мая 2024Экономика

Российский блогер-миллионник рассказал о жизни в «однушке» большой семьей

Блогер Карена Макарена рассказал, что жил большой семьей в 30-метровой «однушке»

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российский блогер с аудиторией в 1,5 миллиона человек на Youtube Карена Макарена (настоящее имя — Карен Акопян) рассказал, что в детстве он жил большой семьей в довольно тесной однокомнатной квартире. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью для YouTube-шоу FAMETIME TV.

Когда актеру фильма «Непосредственно Каха» был год, он вместе с семьей — отцом, матерью, братом и двоюродным братом — переехал из Армении в Сочи в «однушку», расположенную на первом этаже многоквартирного дома в микрорайоне Малый Ахун. Через год, в 1995 году, они поселились на втором этаже того же здания.

«Однокомнатная квартира, где кухня, комната, прихожая и ванная. Там "квадратов" 30, мне кажется, максимум», — описал тогдашнее жилье своей семьи Карена Макарена, добавив, что, несмотря на то, что его семья жила бедно и в квартире было тесно, «это было круто, невероятно круто». Он привел в пример отца, который в то время работал таксистом, но каждый день возвращался домой с его любимыми шоколадными батончиками.

Блогер сообщил, что в общей сложности прожил в том доме десять лет. В данный момент он также проживает в Сочи и не планирует переезжать в Москву. В заключение Акопян заявил, что в течение ближайших двух лет собирается обзавестись собственным домом в этом городе.

Ранее стилист и блогер Карина Нигай рассказала, что в детстве жила с родителями в 18-метровой квартире.

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      Полина Кислицына
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