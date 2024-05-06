В Петербурге возбудили дело из-за оскверненного Знамени Победы

В Петербурге из-за осквернившего Знамя Победы злоумышленника возбудили дело

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за неизвестного вандала, который осквернил являющееся символом воинской славы России Знамя Победы. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, неизвестный вандал в Приморском районе города нанес красящим веществом черного цвета следы на полотнище красного знамени. Злоумышленника ищут. Для установления лица, подлежащего уголовной ответственности, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вандал облил краской три флага России и два Знамени Победы на проспекте Королева. Злоумышленник попал на видео.