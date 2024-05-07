40-летняя российская актриса опубликовала фото в бикини

40-летняя российская актриса Наталья Рудова показала фигуру в бикини

Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя звезда сериала «Жизнь по вызову» снялась в море на закате. На размещенном фото она сидела в воде, согнув одну ногу в колене и вытянув вперед другую. В то же время артистка оперлась на руки и закинула голову назад, распустив волосы.

При этом знаменитость примерила красное бикини, включавшее в себя топ с треугольными чашками и трусы с завязками на бедрах.

Ранее в мае 46-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась топлес на природе.