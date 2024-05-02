46-летняя Любовь Толкалина снялась топлес на природе

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась топлес на природе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

46-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» предстала перед камерой, позируя у ствола дерева в черных брюках с завышенной талией и обнаженным торсом. Артистка распустила уложенные волнами и разделенные на прямой пробор волосы, которые частично прикрывали ее грудь.

Знаменитость дополнила образ крестом на шее и цветными бусами с подвеской.

В апреле советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова показала фото топлес в честь 59-летия.