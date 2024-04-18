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01:00, 18 апреля 2024Ценности

Ирина Безрукова показала фото топлес в честь 59-летия

Актриса Ирина Безрукова показала фото топлес в купели в честь 59-летия

Фото: @irina_bezrukova_official

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова показала фото топлес в честь 59-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась серией кадров с празднования дня рождения. На одном снимке бывшая жена актера Сергея Безрукова запечатлена в купели без одежды и нижнего белья. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в пучок.

«Свой день я провела без макияжа и с улыбкой на лице. Выспалась, как следует, отдохнула, погуляла и вкусно поела», — подписала она пост.

В марте сообщалось, что Ирина Безрукова снялась в фотосессии в стиле «типичной славянки». Тогда актриса позировала на московских улицах в бежевом пальто и юбке-пачке того же цвета с шерстяной шалью в руках.

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      Карина Черных
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